Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl von Baustelle

Apolda (ots)

In der Nacht von Freitag, 18.09.2021 auf Samstag, 19.09.2021 entwendeten bislang unbekannte Täter in der Obere Straße/Am Kindergarten in Wickerstedt zwei Warnbaken mit daran abgebrachten Warnleuchten im Wert von ca.180 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell