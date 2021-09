Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Apolda (ots)

In der Nacht vom 18.09.2021 zum 19.09.2021 wurde der Polizei in Apolda eine randalierende Person in der Robert-Koch-Str. mitgeteilt. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamtenkonnteneinen starkalkoholisierten 22-jährigen feststellen, welcher die Zugangstür zu einem Supermarkt durch Tritte und Flaschenwürfe beschädigt hatte. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung und seines weiterhin aggressiven Verhaltens wurde die Person in Gewahrsam genommen und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

