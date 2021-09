Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bedrohung mit Messer

Jena (ots)

Am Samstagabend bedrohte ein 31-Jähriger polizeibekannter Mann mit einem Küchenmesser Sanitäter, welche sich gerade in einem Rettungseinsatz befanden. Der 31-Jährige, welcher als psychisch auffällig gilt, konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte im Zuge der Nahbereichsfahndung gestellt werden. Fortfolgend wurde er in die Psychiatrie eingeliefert. Es wurde niemand verletzt.

