Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogen mit nicht versichterten E-Scooter

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag kontrollierten die Beamten in der Trierer Straße eine 25-jährige E-Scooter-Fahrerin. Hierbei stellte sich heraus, dass das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen nicht zum Fahrzeug gehört. Für das Fahrzeug selbst bestand aktuell kein Versicherungsschutz. Ein Drogenvortest bei der Fahrerin verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, das Fahrzeug sichergestellt und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

