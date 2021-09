Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Per Haftbefehl gesuchter Mann festgestellt

Weimar (ots)

Am Freitagabend wurden die Beamten zu einer Ruhestörung in der Kromsdorfer Straße gerufen. Dabei wurde ein 42-Jähriger festgestellt, welcher per Haftbefehl gesucht wurde. Da dieser die erforderliche Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell