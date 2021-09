Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Pkw beschädigt

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr meldete ein Anwohner aus der Breitenstraße in Wohlsborn, dass er aufgrund eines lauten Schlags wach geworden ist. Der Anrufer rannte raus und sah, dass an seinem geparkten Pkw der Außenspiegel herunter hing. Er sah dabei noch eine flüchtige männliche Person. Die eingesetzten Beamten konnten den 43-jährigen Täter im Nahbereich feststellen. An dem beschädigten Pkw sowie an einem weiteren Pkw konnten weiterhin Dellen festgestellt werden, welche durch Tritte entstanden. Die Schuhabdruckspuren passten eindeutig zum festgestellten Täter.

