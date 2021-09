Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandstiftung an Pkw

Weimar (ots)

Am Samstagabend um 23:40 Uhr stellten die Beamten bei der Streifenfahrt in der Florian-Geyer-Straße einen Pkw fest, bei dem der rechte Vorderreifen qualmte. Durch das schnelle Löschen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das komplette Fahrzeug verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Ein technischer Defekt am Pkw kann ausgeschlossen werden. Die Nahbereichsfahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell