Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Schuppen gelegt

Weimar (ots)

Unbekannte Täter brachen am Samstagabend gegen 23 Uhr in der Eduard-Rosenthal-Straße in einen Schuppen ein und legten dort Feuer. Dadurch wurden der Schuppen sowie ein darin stehendes Fahrrad zerstört. Die Flammen griffen auch auf den angrenzenden Schuppen sowie eine danebenstehende Mülltonne über. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2500 Euro.

