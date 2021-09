Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebstahl

Weimar (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Freitagvormittag in der Oststraße in Blankenhain ein hochwertiges schwarzes Mountainbike. Dieses war mittels Schloss an einem Fahrradständer befestigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell