Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Schuppen

Weimar (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in der Gartenanlage "Am Galgenberg" in einen Geräteschuppen ein. Dort entwendeten sie Werkzeuge und Gartengeräte im Wert von ca. 1000 Euro. An der Schuppentür entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

