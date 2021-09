Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannter in Wohnung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Verantwortlicher eines Mehrfamilienhauses in der Kahlaer Oststraße informierte am Donnerstag die Polizei, Grund war, dass Unbekannte sich widerrechtlich Zutritt zu einer leerstehenden Wohnung verschafft hatten. Diese wird gerade renoviert. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Tür der Wohnung. Dem ersten Anschein nach wurde nichts entwendet. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 200,- Euro.

