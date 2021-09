Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Künstler" am Werk

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte, selbsternannte, Künstler verewigten sich an einem Wohnheim Am burgblick in Stadtroda. Hierzu bestiegen sie das aktuell vor Ort befindliche Gerüst und besprühten drei Außentüren. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell