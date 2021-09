Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebestour durch Einkaufspassage

Jena (ots)

Zwei Langfinger bedienten sich zur Mittagszeit an der Warenauslage einer Parfümerie in der Goethestraße. Kurz danach erblickte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beide Männer in einer ebenso in der Einkaufspassage befindlichen Drogerie wieder. Dies bemerkten die Langfinger und entfernten sich flinken Fußes in unbekannte Richtung. Hierbei ließen sie einen Plastikbeutel zurück. In diesem war zwar nicht das Beutegut aus der Parfümerie, jedoch das der Drogerie. Auch hier bedienten sich die beiden Männer, wollte Waren in Höhe von ca. 970,- Euro ohne Bezahlung an sich nehmen. Die Höhe des Stehlgutes aus der Parfümerie beträgt ca. 220,- Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

