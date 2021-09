Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrer und Beifahrer zu blau zum fahren

Jena (ots)

Zu einer Fahrzeugkontrolle kam es am Donnerstagabend in der Erlanger Allee. Im Rahmen der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt, ein Test ergab 0,79 Promille. Aber auch der Beifahrer war nicht mehr in der Lage den Pkw VW zu führen. Dieser hatte mit 1,55 Promille fast doppelt so viel intus. Weiterhin konnte in der Fahrertür noch ein verbotener Gegenstand aufgefunden werden. Dieser wurde beschlagnahmt. Ebenso erfolgten die Unterbindung der Weiterfahrt und die Anzeigenfertigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell