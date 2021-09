Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Werkzeug entwendet

Jena (ots)

Unbekannte Täter verschafften am sich Donnerstag zwischen 18 und 23:30 Uhr widerrechtlich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Dornburger Straße. Im Anschluss entwendeten sie eine Bohrmaschine aus einem Kellerabteil und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

