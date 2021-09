Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigungen

Weimar (ots)

Am 17.09.2021 gegen 01:45 Uhr wurde die Polizei durch einen Zeugen informiert, dass zwei männliche junge Personen in der Richard-Wagner-Straße die Spiegel von einem Pkw abgetreten haben. Bei der Überprüfung in diesem Bereich stellten die Beamten in der Jahn- / Shakespeare- /Thomas-Müntzer-und Richard-Wagner-Straße weitere Fahrzeuge mit Beschädigungen an den Außenspiegeln fest. In einem Fall wurde in der Jahnstraße auch die Frontscheibe beschädigt. Einer der Täter konnte durch den Zeugen beschrieben werden: Ca. 14-17 Jahre alt, kurze braune Haare, kurze Bob-/Topffrisur, mit einem braunen Pullover bekleidet. Zu der zweiten Person konnten keine Angabengemacht werden. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (03643) 882-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell