LPI-J: Vandalismus

Diebstahl

Weimar (ots)

In der Zeit vom 15.09.2021, 18:00 Uhr bis zum 16.09.2021, 06:45 Uhr wurden im Bereich Thomas-Müntzer- / Richard-Wagner- / Liszt- / Trierer- /Humboldt- / Schubert und Zöllnerstraße die amtlichen Kennzeichen von insgesamt 13 Pkw abgerissen, verbogen und anschließend im näheren Umfeld der Fahrzeuge versteckt. In drei Fällen wurden die Tafeln entwendet.Durch das Abreißen entstand an 10 Pkw ein Schaden von ca. 1.000 Euro.Der Wert der entwendeten Kennzeichen beläuft sich auf ca. 150 Euro.

