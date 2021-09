Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheit

Weimar (ots)

Am 16.09.2021 gegen 22:00 Uhr wurde in Hayn der Fahrer eines Pkw-Gespannes einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Das Fahrzeug wurde abgestellt und gegen den Fahrer nach einem erneuten Test in der Dienst-stelle eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

