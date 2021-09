Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

In der Zeit vom 14.09.2021, 22:00 Uhr bis zum 16.09.2021, 15:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Comfort-Hotels in der Ernst-Busse-Straße,ein dort geparkter Pkw VW Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher stieß gegen die rechte Fahrzeugfront und entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen,unerlaubt vom Unfallort. Am Golf entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

