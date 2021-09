Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abstand zur Leitplanke falsch eingeschätzt

Niederroßla (ots)

Zwischen Niederroßla und Wersdorf ereignete sich am 16.09.2021, gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86jähriger auswärtiger Fahrzeugführer alleinbeteiligt war. Aufgrund eines offensichtlichen Getriebeschadens blieb sein Pkw Audi an einer Steigung auf der Landstraße liegen. Da dieser nunmehr genau im Kurveneingang auf der rechten Fahrbahnseite stand, wollte der ältere Herr sein Fahrzeug zurücksetzen und touchierte dabei aus Unachtsamkeit die Leitplanke. Insgesamt entstand am Audi sowie an der Leitplanke Sachschaden in Höhe von ca. 1.100 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell