Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Langfinger im Supermarkt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 80-jährige Frau war am Mittwochnachmittag in einem Discounter in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Hermsdorf einkaufen. Beim Bezahlvorgang bemerkte die Frau dann das Fehlen ihrer Geldbörse. Ein unbekannter Langfinger hatte es ihr aus dem Einkaufswagen entwendet. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

