Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontrolle verloren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Kontrolle verlor eine 22-jährige Fahrerin eines Pkw Daimler Benz über ihr Fahrzeug. Wegen des starken Regens am Mittwochnachmittag war die Fahrbahn der Landstraße zwischen Wolfersdorf und Geisenhain regennass. In einer langgezogenen Rechtskurve kam das Fahrzeug ins Schleudern und rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf übersteuerte die Frau den Pkw und kam links von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug verblieb, weiterhin fahrbereit, vor Ort.

