Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte Parfumdiebe

Jena (ots)

Zwei unbekannte Täter bedienten sich an der Warenauslage einer Parfümerie in der Goethestraße. Ihre duftende Beute hat einen Gesamtwert von knapp 300,- Euro. Festgestellt wurde die Tat bei der Sichtung der Videoüberwachung. Doch hatten sich die beiden männlichen Täter in unbekannte Richtung entfernt.

