Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Gartenhäuschen

Apolda (ots)

In der Joliot-Curie-Straße in Apolda wurde im Zeitraum 09.09.2021 - 15.09.2021, 14:30 Uhr ein Schuppen in einem dortigen Garten aufgebrochen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20 Euro. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter aus dem Objekt drei Bierkästen sowie einen Rasentrimmer im Gesamtwert von ca. 115 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell