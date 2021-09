Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwere Beute

Schöten (ots)

Auch in Schöten kam es im Zeitraum 13.09.2021, 17:00 Uhr bis 14.09.2021, 16:30 Uhr zum Einbruch in ein Gartengrundstück. Der oder die Täter betraten den Garten durch das unverschlossene Gartentor. In der ebenfalls unverschlossenen Laube wurde offenbar nichts Lohnenswertes gefunden und daher nichts entwendet. Jedoch fiel ein auf dem Grundstück stehender massiver Holzspalter in den Fokus der Täter. Diesen ließen sie mitgehen. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 1.000 Euro.

