Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bußgeld ausgesprochen

Apolda (ots)

Ein 49jähriger Ford-Fahrer befuhr am 14.09.2021, gegen 18:00 Uhr die Fichtestraße in Apolda mit der Absicht, in die Heinrich-Heine-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 80jährigen Dacia-Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeld verhängt

