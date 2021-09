Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

In der Zeit vom 08.09.2021 zum 09.09.2021 sowie vom 11.09.2021 zum12.09.2021 wurden in der Wielandstraße, Geleitstraße, Erfurter Straße,Coudraystraße sowie in der Heinrich-Heine-Straße an insgesamt 14 Gebäuden neue Graffiti unterschiedlicher Größe festgestellt. Möglicher-weise handelt es sich ein und denselben Täter, da die Schriftzüge alle mittels türkiser Sprühfarbe und identischem Text auf die Fassaden gesprüht wurden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell