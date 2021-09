Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots)

Am 15.09.2021 gegen 04:40 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Landstraße aus Niederzimmern kommend in Richtung Hopfgarten. Ca. 600 Meter nach dem Ortsausgang Niederzimmern überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte eine Kollision mit dem Tier nicht verhindert werden. Das Reh flüchtete über ein angrenzendes Feld, am Pkw entstand Sachschaden.

