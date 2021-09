Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 15.09.2021 gegen 18:10 Uhr ereignete sich am Rathenauplatz ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Der Busfahrer wollte aus der Carl-August-Allee kommend in die Thälmannstraße abbiegen und nutzte hierbei die Geradeausspur um mit dem Bus ausholen zu können. Zwischenzeitlich hatte sich aber in der Rechtsabbiegespur ein Pkw eingeordnet. Diesen übersah der Busfahrer und es kam zur Kollision. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro, der Schaden am Pkw beläuft sich auf 2.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

