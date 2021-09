LPI-J: Verkehrsunfall

Landespolizeiinspektion Jena

Am 15.09.2021 gegen 15:15 Uhr befuhren drei Pkw-Fahrer die B 7 aus Richtung Umpferstedt kommend in Richtung Weimar. Der Fahrer des vorderen Pkw hatte die Absicht, am Abzweig Lindenberg nach links abzubiegen und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab.Der nachfolgende Fahrer erkannte dies und hielt ebenfalls an. Fahrer Nr. 3 bemerkte die vor ihm haltenden Fahrzeuge zu spät, fuhr auf den vor ihm stehenden Pkw auf und schob diesen auf dessen Vordermann. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

