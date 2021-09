Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer schwer verletzt

Apolda (ots)

An der Kreuzung Buttstädter Straße/Stegmannstraße in Apolda ereignete sich am 14.09.2021, gegen 20:30 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 19jähriger Motorradfahrer befuhr die Stegmannstraße, mit der Absicht auf die Buttstädter Straße nach links abzubiegen. Eine 34jährige VW-Fahrerin befuhr die Dammstraße mit der Absicht, weiter geradeaus die Stegmannstraße zu befahren. Für beide zeigte die Ampel "grün". Der Motorradfahrer missachtete die Vorfahrt der jungen Frau, so dass es in der Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer wurde daraufhin über die Frontscheibe und das Autodach des Pkw VW geschleudert und kam einige Meter hinter diesem zum Liegen. Nach ersten Erkenntnissen zog er sich eine Ellbogenfraktur zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Jena gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Am Pkw sind nunmehr Reparaturen in Höhe von ca. 5.000 Euro nötig. Die Freiwillige Feuerwehr Apolda kam zum Einsatz, um auslaufende Flüssigkeiten zu binden.

