Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hund beißt zu

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagmittag kam es zu einer Körperverletzung auf dem Eisenberger Schützenplatz. Als eine 62-jährige Frau den Platz querte, attackierte sie unvermittelt ein Hund. Dieser biss sie in die rechte Körperhälfte. Die Verletzung musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Hundehalter, welcher in Begleitung einer zweiten männlichen Person war, entfernte sich nach der Tat in Richtung Richard-Wagner-Straße. Bekannt ist nur, dass eine Person eine Art Kopftuch trug.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Saale Holzland unter 036428 - 640 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell