LPI-J: Brandheiße Fotos

Dienstagvormittag wurden Beamte der Jenaer Polizei zum Parkplatz am Gries gerufen. Eine jugendliche Person zündelte herum und schob brennende Gegenstände unter die geparkten Fahrzeuge, so die Ausgangsmeldung. Vor Ort konnte der 22-jährige Verursacher auch festgestellt werden. Jedoch hatten seine Handlungen keinen strafrechtlichen, dafür aber einen künstlerischen Hintergrund. Er verbrannte Papier auf einem Stein. Dies setzte er künstlerisch in Szene um es fotografisch festzuhalten. Nach einem belehrenden Gespräch konnte der Einsatz dann abgeschlossen werden.

