Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

Am 14.09.2021 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr wurde in der Erfurter Straße, vor der Tür eines Lieferservices, ein E-Bike der Marke "Enviado"im Wert von 2.500 Euro entwendet. Der Besitzer hatte nur kurz Waren in das Geschäft gebracht, als er wieder heraus kam, war das leider ungesicherte Bike durch unbekannte Täter entwendet worden.

