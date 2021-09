Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im toten Winkel

Jena (ots)

Montagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Jena. Ein 30-jähriger Fahrer eines Lkwr befuhr die Fischergasse aus Richtung Am Eisenbahndamm. An der Kreuzung bog dieser dann nach links auf die Stadtrodaer Straße ein. Kurz nach dem Kurvenscheitelpunkt beabsichtigte er den Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah er jedoch den rechts neben ihm im toten Winkel befindlichen Pkw VW. Es kam dann wie es kommen musste, beide Fahrzeuge stießen zusammen. Bis zum Stillstand schon der Lkw den VW auch noch vor sich her. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden, der VW war jedoch nicht mehr fahrtauglich.

