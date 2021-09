Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 13.09.2021 gegen 08:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Cranach- / Richard-Wagner-Straße ein Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Der Fahrer eines Pkw Lancia befuhr die Cranachstraße in Richtung Humboldtstraße. An der Kreuzung Cranach- / Richard-Wagner-Straße missachtete er die Vorfahrt und stieß im Kreuzungsbereich mit einem Pkw Skoda zusammen. In der weiteren Folge kollidierte er noch mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw.Im Anschluß setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in hoher Geschwindigkeit Richtung Humboldtstraße fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Eine Überprüfung ergab, dass die am Verursacherfahrzeug angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. An den beiden beschädigten Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Die Skoda-Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Identität des Verursachers konnte zwischenzeitlich geklärt werden, allerdings wurde bisher weder die Person angetroffen, noch das Unfallfahrzeug aufgefunden.

