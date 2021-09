Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Apolda (ots)

Ein einschlägig bekannter 31jähriger Apoldaer wurde am 13.09.2021, gegen 12:45 Uhr einer Kontrolle in der Weimarischen Straße unterzogen. Bei der Durchsuchung der Person konnte, versteckt in der linken Hand, eine kleine Tüte mit kristalliner Substanz festgestellt werden. Der nunmehr Beschuldigte wurde entsprechend belehrt und das offensichtliche Betäubungsmittel sichergestellt. Er hat mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das BtMG zu rechnen.

