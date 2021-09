Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erheblicher Sachschaden an SB-Waschanlage

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum 12.09.2021, 11:30 Uhr bis 13.09.2021, 09:00 Uhr kam es in Apolda, Am Kalkteich zum Aufbruch eines Automaten an der dortigen SB-Waschanlage. Der oder die Täter waren über das Dach der Waschanlage in das Innere eines Werkstattraumes gelangt, indem sie ein Blechdach aufschnitten und hinabkletterten. Hier wurde durch weitere Schneidarbeiten versucht, in das Innere des dort aufgestellten Tresors zu gelangen, was jedoch aufgrund diverser Sicherungsmaßnahmen nicht gelang. Der oder die Täter verließen das Objekt im Anschluss wieder über eine vor Ort befindliche Leiter. Ferner wurde im Außenbereich die Münzbox am Staubsauger aufgebrochen und hier vermutlich Waschmünzen im Wert von ca. 15 Euro entwendet. Insgesamt hat sich das Unterfangen demnach kaum gelohnt, jedoch entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell