Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu weit ausgeholt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sonntagmittag wollte ein 19-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in Bad Klosterlausnitz vom holzbornweg nach rechts in die Hermann-Sachse-Straße abbiegen. Hierbei wählte der Kradfahrer den Kurvenradius etwas großzügig, sodass er einen Pkw VW, welcher auf der Hermann-Sachse-Straße in Richtung Eisenberger Straße fuhr, seitlich streifte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

