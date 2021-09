Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegenverkehr übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Montagmorgen, kurz 05:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ortslage Trotz. Ein 53-jähriger Fahrer eines Pkw Volvo kam aus Richtung Eisenberg und wollte an einer Kreuzung in Richtung Hermsdorf links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 62-jährigen Fahrer eines Pkw Renault. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich der 53-Jährige leicht verletzte. Beide Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Aufgrund der Bergung kam es für knapp eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

