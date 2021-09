Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelt gesehen

Jena (ots)

Zwei identische Sachverhalte innerhalb von zwei Stunden ereigneten sich am Montagmorgen in Jena. Gegen 01:00 Uhr fiel Beamten ein Fahrer eines E-Scooters in der Sellierstraße auf. Der Fahrer schien nicht nüchtern zu sein, was die anschließende Kontrolle bestätigte. Der 20-jährige Fahrer hatte 2,33 Promille Alkoholgehalt in der Atemluft. Nicht besser machte es knapp 2 Stunden später, kurz vor 03 Uhr, ein 23-Jähriger in der Katharinenstraße. Auch er hatte vor Fahrtantritt zu tief ins Glas geschaut und e einen Atemalkoholwert von 1,29 Promille. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

