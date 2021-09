Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfolgungsfahrt

Weimar (ots)

In Kranichfeld sollte am Sonntagabend kurz nach 21:00 Uhr der Fahrer einesMotorrades einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als dieser dasAnsinnen der Funkwagenbesatzung realisierte, gab er Gas. Vermutlich derWendigkeit seines Gefährtes und der besseren Ortskenntnis geschuldet,konnte er vor den Polizisten flüchten. Aber noch während der Ermittlungen zum möglichen Fahrer meldete sich derFahrer telefonisch bei hiesiger Polizeiinspektion. In der elterlichen Wohnungwartete er nunmehr auf das Eintreffen der Polizei. Die Gründe für seineFlucht vor der Polizei waren schnell geklärt. Das Motorrad hat er sichheimlich zugelegt. Ordnungsgemäß zugelassen war es demzufolge nicht undobendrein war der 17-Jährige lediglich im Besitz eines Mopedführerscheins,welcher auch erstmal sichergestellt wurde. Strafrechtlich muss sich der jungeMann nun wegen mehrerer Verkehrsstraftaten verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell