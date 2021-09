Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Weimar (ots)

Zu einem Unfall kam es am gestrigen Sonntagvormittag zwischenSüßenborn und Umpferstedt. Auf dem Weg von Weimar in RichtungUmpferstedt verringerte der Fahrer eines PickUps seine Geschwindigkeit, daer in einen Feldweg abbiegen wollte. Der hinter dem Wagen fahrende 58-jährige Fahrer eines Motorrades MZ bremste zwar auch, verlor aber ausbisher unbekannten Grund die Kontrolle über sein Krad und stürzte. In derFolge prallte sein Motorrad gegen den Pkw, so dass an beiden FahrzeugenSachschaden entstand. Der Fahrer selbst zog sich durch den Sturz mehrereVerletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

