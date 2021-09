Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit einem Einkaufswagen einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend mit Einkaufswagen geflüchtet

Jena (ots)

Am Freitag, den 10.09.2021 gegen 10:30 Uhr ist eine unbekannte Personvermutlich mit einem Einkaufswagen auf unbekannte Art und Weise an eingeparktes Fahrzeug auf dem Salvador-Allende-Platz in Jena geraten. Durchden Zusammenstoß wurde das Fahrzeug auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Es ist ein geschätzter Schaden von 500,- Euro entstanden. Obwohl das geparkte Fahrzeug erkennbare Beschädigungen aufwies, verließ der unbekannte Unfallverursacher mit dem Einkaufswagen die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Jena nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter unter der Telefonnummer 03641-810 geben können.

