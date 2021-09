Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen

Jena (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 10.09.2021 um 20:00 Uhr bis zum Samstag, den 11.09.2021 um 06:00 Uhr, hat ein unbekannter Täter ein geparktes Fahrzeug in der Fritz-Ritter-Straße in Jena beschädigt. Der unbekannte Täter verwendete vermutlich einen Einkaufwagen und einen Stein, wodurch die Fahrertür und Scheibe erheblich beschädigt wurden. Es ist eingeschätzter Schaden von 900,- Euro entstanden.

Im etwa gleichen Zeitraum hat ein unbekannter Täter ein weiteres geparktes Fahrzeug in der Ebereschenstraße in Jena beschädigt. Der unbekannte Täter hat hier scheinbar einen Stein als Tatmittel benutzt, um die hintere linke Fahrzeugscheibe einzuwerfen. In das Fahrzeuginnere ist der unbekannte Täter nicht gelangt. Es ist ein geschätzter Schaden von 300,- Euro entstanden.

In beiden genannten Fällen sucht die Polizei Jena nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter unter der Telefonnummer 03641-810 geben können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell