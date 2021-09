Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrer erleidet Krampfanfall und verunfallt - Münchengosserstädt, 10.09.21, 15:10 -

Münchengosserstädt (ots)

Ein 67-Jähriger befuhr am Freitag um 15:10 Uhr mit seinem Pkw BMW die Hauptstraße in Münchengosserstädt in Fahrtrichtung Eckolstädt. Aufgrund eines gesundheitlichen Problems war es ihm nicht mehr möglich, sein Fahrzeug zu kontrollieren. In der Folge rollte er mit geringer Geschwindigkeit gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter. Durch den Unfall wurde der Fahrer nicht verletzt. Er war aber wegen des Krampfanfalls nicht ansprechbar und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell