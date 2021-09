Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheit im Verkehr

Weimar (ots)

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde ein 36-jähriger Mercedesfahrer einer Verkehrskontrolle in Hottelstedt unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Daher wurde der Fahzeugschlüssel des Fahreres zur Gefahrenabwehr sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Es wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

