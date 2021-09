Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jagdwilderei

Weimar (ots)

Zwei unbekannte männliche Personen wurden am Samstagabend von einem Jäger dabei beobachtet, wie sie mit einer Langwaffe und einem erlegten Hasen aus dem Wald in Schellroda kamen. In einer anschließenden Absuche des Nahbereichs konnten die beiden Personen jedoch nicht mehr angetroffen werden. Nun wird wegen Jagdwilderei ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell