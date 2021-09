Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Diebstahl

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag versuchte ein 20-Jähriger ein angeschlossenes Fahrrad aus der Tiefgarage des Atriums in Weimar zu entwenden. Hierbei wurde er jedoch vom 20-Jährigen Eigentümer überrascht und zur Rede gestellt. So konnte das Fahrrad im Wert von ca. 7900 EUR noch einmal gerettet werden. Der Dieb muss nun mit einer Anzeige wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls im Versuch rechnen.

