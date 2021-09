Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährdung des Straßenverkehrs

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zu einem schwerwiegendem Verkehrsunfall auf der B7. Zwischen dem Abzweig Gaberndorf und der Kreuzung mit der Ettersburger Straße kam ein 52-jähriger Fordfahrer aufgrund von Übermüdung auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Opel. Der 41-jährige Opelfahrer und der Unfallverursacher wurden hierbei beide leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 13.000 EUR. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

